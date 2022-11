Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis): Vorfahrt missachtet - ein verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Ein verletzter Fahrradfahrer sowie geringer Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am späten Dienstagnachmittag in Höhe des Mitfahrerparkplatzes am Gleisdreieck ereignete.

Gegen 17:20 Uhr war ein 22-Jähriger mit dem Fahrrad in Richtung Neckar unterwegs, als ihn eine 54-jährige Renault-Fahrerin beim Einfahren vom Parkplatz in die Wilhelm-Blos-Straße übersah und die Vorfahrt nahm. In Folge der nachfolgenden Kollision prallte der 22-Jährige gegen den Kotflügel des Pkw und verletzt sich hierbei. Eine medizinische Betreuung war vor Ort nicht notwendig und konnte im Nachgang erfolgen.

Die 54-jährige Pkw-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Das Fahrrad des 22-Jährigen wurde leicht beschädigt.

Bis zur Beendigung der Unfallaufnahme kam es keinen nennenswerten Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell