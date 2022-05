Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Mit Sonnenbrillen als Beute flüchtete ein unbekannter Mann nach einem Einbruch an der Hochstraße. Der dunkel gekleidete Mann schlug am Dienstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, die Schaufensterscheibe eines Ladenlokals ein. Zur Flucht nutzte er, nach Angaben eines Zeugen, ein Mountainbike.

Marl

Am Montagvormittag nutzten unbekannte Täter ein auf Kipp stehendes Fenster, um in eine Wohnung am Lipper Weg zu gelangen. Aus der Wohnung nahmen sie einen Laptop mit. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Recklinghausen

Unbekannte gelangten gegen 02:30 Uhr am Dienstagmorgen über einen Seiteneingang in ein Ladenlokal an der Blitzkuhlenstraße. Im Ladenlokal versuchten sie einen Tresor zu öffnen. Dies gelang allerdings nicht. Die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell