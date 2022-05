POL-BO: Herne (83) nach Unfall schwer verletzt

Herne (ots) - Bereits am 14. Mai, in der Zeit um 16.30 Uhr, kam es in Herne zu einem Verkehrsunfall. Durch Passanten wurde ein verletzter 39-jähriger Herne mit seinem Fahrrad im Bereich der Wiescherstraße angetroffen. Nach bisherigem Stand ist der Herner zuvor mit seinem Fahrrad auf der Horsthauser Straße in Richtung Castroper Straße gefahren. Hier kam er aus noch ungeklärtem Grund zu Fall. Auch eine mögliche ...

