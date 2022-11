Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis): Hoher Diebstahlschaden nach Einbruch auf Firmengelände - Die Polizei sucht Zeugen

Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Zwischen Samstag, den 19.11.2022, gegen 13:30 Uhr, und Montag, den 21.11.2022, gegen 6:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täterschaft auf noch unbekannte Art und Weise auf ein Betriebsgelände in der Altrottstraße und richteten einen Schaden im mittleren fünfstelligen Wert an. Sie entwendeten mehrere, tonnenschwere Kabelrollen und eine Vielzahl an Wasserzählern, weshalb ersten Ermittlungen zufolge zum Verladen und Abtransport womöglich ein Kran und mindestens ein LKW verwendet werden mussten.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

