POL-MA: Mannheim-Neckarau: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine 63-Jährige erhielt am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr eine Nachricht einer ihr unbekannten Nummer. Der Verfasser gab sich als ihr Sohn aus. Über Whats-App brachte der angebliche Sohn die 63-Jährige dazu, eine Überweisung in Höhe von ca. 2.100 Euro in Auftrag zu geben. Nachdem sie ihren tatsächlichen Sohn ...

