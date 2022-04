Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hattingen - Talmühle, K 5944, Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrer zieht sich bei Sturz leichte Verletzungen zu (18.04.2022)

Auf der Fahrt von Hattingen in Richtung Talmühle hat sich ein 53-jähriger Motorradfahrer am Montagnachmittag bei einem Sturz auf der Kreisstraße 5944 leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann fuhr gegen 13.45 Uhr auf der talwärts führenden K 5944 Richtung Talmühle und kam dabei vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach links von der Straße ab. Bei einem folgenden Sturz verletzte sich der Biker leicht und wurde von den eintreffenden Rettungskräften zur ärztlichen Behandlung in die Tuttlinger Klinik gebracht. Am Motorrad der Marke BMW entstand bei dem Sturz rund 3.000 Euro Sachschaden.

