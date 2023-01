Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Pirmasens, Fröhnstraße (ots)

Am Freitag den 27.01.2023, zwischen 14:00 und 14:30 Uhr wurde im oberen Bereich der Fröhnstraße in Pirmasens in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses eingebrochen. Durch eine Anwohnerin konnte gesichtet werden, wie sich zwei männliche Personen unberechtigt Zugang zu der Wohnung verschafft haben, nachdem diese die Wohnungseingangstür aufgetreten haben. Die genaue Sachschadenshöhe und das erlangte Diebesgut steht bislang noch nicht fest. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. /pips

