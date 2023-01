Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Zweibrücken (ots)

Am 27.01.2023 meldete um 22:15 Uhr ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße eine Ruhestörung, ausgehend von seinen Nachbarn. Beim Eintreffen der Polizei konnten die "Störer" angetroffen werden. Direkt beim Öffnen ihrer Wohnungstür konnte durch die eingesetzten Beamten starker Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Der 25-jährige Wohnungsnehmer und seine 21-jährige Freundin wurden als Beschuldigte in einem Strafverfahren belehrt, die Wohnung sollte durchsucht werden. Nachdem das Betreten der Wohnung verweigert wurde, konnte durch den Bereitschafts-Staatsanwalt ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden. In der Wohnung konnten geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. | PIZW

