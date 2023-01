Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57581 Katzwinkel, Erlenstr. 35 (K 74) (ots)

Am Do., 19.01.2023, gegen 16:50 Uhr, befuhren mehrere Fahrzeuge hintereinander die Erlenstr.(K 74) aus Richtung Katzwinkel kommend in Fahrtrichtung Elkhausen. Das 1. Fahrzeug der Kolonne war ein Holzrückefahrzeug. Hinter diesem Lkw befand sich ein PKW. Anschließend folgten ein unbekannter Fahrzeugführer eines Pkw Skoda Octavia und danach ein 33-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi A3. Nachdem der 1. PKW hinter dem Holzrückefahrzeug einen Überholversuch abgebrochen hatte, und der Skoda-Fahrer zunächst ebenfalls keine Anzeichen zum Überholen machte, setzte der 33-jährige Audi-Fahrer zum Überholen an. Als er sich in Höhe vom PKW Skoda befand, zog dieser doch zum Überholen nach links. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden zog der 33-Jährige seinen Audi A3 ebenfalls nach links. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Wiese und stieß dort gegen eine Straßenlaterne. Hierbei entstand an dem Fahrzeug und der Straßenlaterne ein Schaden von ca. 2500,-EUR. Der Skoda-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der unbekannte Skoda-Fahrer sowie der Fahrer des weiteren nicht am Unfall beteiligten Fahrzeugs als möglicher Zeuge werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

