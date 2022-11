Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (17.11.), in der Zeit von 0 Uhr bis 3 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Bundesstraße 62 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Hermann-Kirchner-Straße/Kreisverkehr Wippershainer Staße. Aus noch unklarer Ursache überfuhr das Fahrzeug dabei eine Grünbankette und prallte frontal gegen einen Ortseingangsschildpfosten der Stadt Bad Hersfeld, welcher dadurch aus dem Erdreich gehebelt wurde. Anschließend verließ der unbekannte Fahrzeugführer den Unfallort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 350 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heringen. Am Mittwoch (16.11.), in der Zeit von 0:30 Uhr bis 8 Uhr, parkte ein 44-jähriger Mann aus Heringen seinen schwarzen Opel Astra in der Pestalozzistraße am rechten Fahrbahnrand in Richtung der Straße "Auf der Höhe". Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es dort zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrzeugführer weiter, ohne sich um seine Pflicht als Unfallbeteiligter zu kümmern. Es entstand Sachschaden an dem Spiegel des Opel in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall

Friedewald. Am Donnerstag (17.11.), gegen 15:20 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Heranwachsender aus Friedewald mit einem VW Golf die Kreisstraße 13 zwischen Motzfeld und Hilmes. Im Bereich einer Rechtskurve kam der 19-jährige Friedewälder mit seinem Fahrzeug vermutlich aufgrund einer Ölspur auf der Fahrbahn ins Schleudern und fuhr mit dem Golf in den Straßengraben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Der Verursacher der Öl- oder Dieselspur ist bislang nicht bekannt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de, entgegen.

Polizeistation Bad Hersfeld

