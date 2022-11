Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Aufsitzrasenmäher gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen GTH-CZ 644 eines grauen VW Golf stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (17.11.). Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße "Grüner Weg". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Aufsitzrasenmäher gestohlen

Philippsthal. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (16.11.) in einen Container auf einem Vereinsgelände in der Ulsterstraße ein. Zunächst öffneten die Täter die Tür des Containers gewaltsam. Anschließend stahlen die Langfinger einen Aufsitzrasenmäher der Marke "Karsit Holding" im Wert von circa 1.500 Euro. Wie genau die unbekannten Täter das Diebesgut abtransportierten, ist momentan noch unklar. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass der Rasenmäher auf einem Anhänger weggefahren wurde. Außerdem entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

