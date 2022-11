Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Diebstahl von Batterien und Katalysatoren

Papenburg (ots)

Am Sonntag ist es in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12:30 Uhr in Papenburg zu einem Diebstahl gekommen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einer Scheune an der Straße "Nordesch" und entwendete Batterien und Katalysatoren aus mehreren PKW. Während der Tatausführung wurde der Täter durch einen Zeugen gestört, konnte sich durch einen Vorwand aber aus der Situation befreien. Der Täter verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

