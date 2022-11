Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Scheune in Brand geraten

Salzbergen (ots)

Am Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz am Eßeltweg in Salzbergen alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 18.30 Uhr eine etwa 10 x 50 Meter große Holzscheune samt den darin gelagerten 1000 Strohballen in Brand. Verletzt wurde niemand. Bäume aus einem angrenzenden Waldstück wurden durch die Hitze beschädigt. Die Feuerwehr war mit neuen Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften vor Ort. Die Scheune brannte kontrolliert, vollständig ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 65.000 Euro.

