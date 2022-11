Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Baumaschine beschädigt - Scheibe von Arbeitsmaschine eingeschlagen - Sachbeschädigung - Dieseldiebstahl

Fulda (ots)

Baumaschine beschädigt

Homberg (Ohm). Mehrere Kabel einer gelben Arbeitsmaschine des Herstellers Liebherr zerschnitten Unbekannte in der Zeit von Freitagmittag (04.11.) bis Montagmorgen (07.11.). Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Zur Tatzeit war die Baumaschine auf einer Baustelle in der Neu-Ulrichsteiner Straße in Appenrod abgestellt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe von Arbeitsmaschine eingeschlagen

Homberg (Ohm). Eine Scheibe eines Teleskopstaplers schlugen Unbekannte in der Zeit von Freitag (04.11.) bis Montag (07.11.) ein. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 300 Euro. Zur Tatzeit stand die Arbeitsmaschine des Herstellers Manitou auf einer Baustelle an der A49 - zwischen Appenrod und Dannenrod. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Homberg (Ohm). Ein Stromaggregat sowie das Schloss eines Baucontainers auf einer Baustelle im Bereich des Ohmtaldreiecks beschädigten Unbekannte in der Zeit von Freitag (04.11.) bis Montag (07.11.). Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl

Homberg (Ohm). Circa 650 Liter Diesel stahlen Unbekannte zwischen Freitagmittag (04.11.) und Montagmorgen (07.11.) aus einer Arbeitsmaschine des Herstellers CAT im Bereich einer Baustelle der A49 - zwischen der L3072 und Maulbach. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell