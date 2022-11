Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Firma-Einbruch und Diebstahl-In Kirchengebäude eingebrochen-Einbruch in Einfamilienhaus-Brand eines Einfamilienhauses

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Firma

Friedewald. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (04.11.) in eine Firma in der Straße "Im Gewerbegebiet" ein. Anschließend entwendeten die Täter mehrere Mess- und Regelinstrumente im Wert von insgesamt circa 20.000 Euro und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch und Diebstahl

Bad Hersfeld. In eine öffentliche Einrichtung in der Heinrich-Börner-Straße brachen Unbekannte zwischen Samstagnachmittag (05.11.) und Sonntagmorgen (06.11.) ein. Die Täter zerstörten ein Fester und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Anschließend entwendeten die Täter einen weißen Ford Transit samt Schlüssel. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen HEF-HT 22 hat einen Wert von rund 15.000 Euro. Die Höhe des bei dem Einbruch entstandenen Sachschadens ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Kirchengebäude eingebrochen

Bad Hersfeld. Zwischen Samstagvormittag (05.11.), gegen 11 Uhr und Sonntagvormittag (06.11.), etwa 9 Uhr, brachen Unbekannte in ein Kirchengebäude in der Simon-Haune-Straße ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, welche sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Niederaula. Unbekannte brachen zwischen Montag (31.10.) und Sonntag (06.11.) in ein Einfamilienhaus im Tannenweg ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Ob etwas gestohlen wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand eines Einfamilienhauses

Hauneck. Am Freitag (04.11.), gegen 12.30 Uhr, kam es zum Brand eines dreistöckigen Einfamilienhauses in der Straße "Zum Stieg".

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen geriet zunächst das Dachgeschoss des Gebäudes in Vollbrand. Später griffen die Flammen auch auf das erste Stockwerk des Einfamilienhauses über. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte aber glücklicherweise ein Übergreifen auf benachbarte Häuser verhindern und den Brand schließlich, gegen 21.15 Uhr, löschen.

Alle Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in eine Klinik gebracht.

An dem Haus entstand nach ersten vorläufigen Schätzungen Sachschaden in Höhe eines mittleren sechsstelligen Betrags. Auch das Dach des Hauses fiel durch die Brandschäden in sich zusammen.

Die Ursache, wie es zu dem Gebäudebrand kommen konnte, ist derzeit noch vollkommen unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell