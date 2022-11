Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

1. Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Samstag (05.11.2022) gegen 11.00 Uhr parkte ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer im Bereich eines Klinik-Parkplatzes in der Ludwig-Braun-Straße mit seinem Kia Sportage aus und touchierte hierbei einen geparkten Renault Megane einer 51-jährigen aus Bad Hersfeld. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs abgelesen werden. Die Ermittlungen diesbezüglich noch dauern an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

2. Verkehrsunfallflucht

Hauneck - Am Samstag (06.11.2022) gegen 00.45 Uhr wurde die Polizei in Bad Hersfeld über eine Unfallstelle auf der B27 zwischen den Abfahrten Oberhaun und Sieglos informiert. Bei Eintreffen der Beamten war kein Verursacher mehr vor Ort. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die B27 aus Richtung Fulda kommend in Richtung Bad Hersfeld und kollidierte hierbei aus bislang unbekannter Ursache mehrfach mit der Leitplanke. Der PKW Seat Toledo wurde hierbei stark beschädigt. Das Fahrzeug konnte durch die Polizeibeamten in der Nähe der Unfallstelle verlassen aufgefunden werden. Ein Fahrer war nicht mehr vor Ort. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

3. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neuenstein - Am Samstag (06.11.2022) gegen 01.25 Uhr befuhr eine 22- jährige aus Neuenstein mit ihrem Opel Adam die Landesstraße 3155 aus Richtung Saasen kommend in Richtung Raboldshausen. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Fahrzeugführerin nach links von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinab. Das Fahrzeug kam dort anschließend stark unfallbeschädigt zum Stehen. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde die leicht verletzte Fahrerin ärztlich versorgt. Da durch die Polizeibeamten eine Alkoholbeeinflussung der Fahrzeugführerin festgestellt werden konnte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell