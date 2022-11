Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht in Hünfeld

Am Freitag, dem 04.11.2022, gegen 16:05 Uhr, kam es in der Großenbacher Straße in Hünfeld zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der bisher unbekannte Unfallverursacher fuhr hierbei hinter einem wendenden Audi A 3 entlang, touchierte diesen dabei und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Audi wurde an der hinteren Stoßstange leicht beschädigt, das Fahrzeug des Unfallverursachers müsste einen Schaden an der Fahrerseite davongetragen haben. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen roten Kleinwagen, vermutlich einen Skoda Fabia gehandelt haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher machen kann, meldet sich bitte an die Polizeistation Hünfeld unter 06652/96580.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld, Strube, POK

i. A.: Knecht, KHK / PP Osthessen, Führungs- und Lagedienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell