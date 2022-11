Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Firmengebäude - Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Apotheke

Fulda (ots)

Einbruch in Firmengebäude

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag (03.11.) in das Büro einer Autowerkstatt in der Leipziger Straße ein. Die Täter warfen mit einem Gullideckel eine Scheibe ein und durchsuchten den Innenraum. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand jedoch etwa 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda. In der Hohenlohestraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (03.11.) beide amtlichen Kennzeichen FD - VK 185E von einem Citroen C-Zero. Das Auto stand auf einem Parkplatz vor der Garage eines Wohnhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Apotheke

Bad Salzschlirf. Eine Apotheke in der Lindenstraße wurde in der Nacht zu Freitag (04.11.) zum Ziel unbekannter Täter. Die Täter verschafften sich über eine Schiebetür Zugang und durchsuchten den Innenraum. Sie stahlen Bargeld und hinterließen circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell