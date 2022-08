Polizei Gütersloh

POL-GT: Stadtring Nordhorn/ Carl-Bertelsmann Straße - Unfallbeteiligte gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Sonntagmorgen (31.07., 04.00 Uhr) kam es auf dem Stadtring Nordhorn in Höhe der Carl-Bertelsmann Straße zu einem Unfall zwischen einem Taxi und einem bislang unbekannten Fahrradfahrer. Zeugen meldeten den Unfall der Polizei. Der bislang unbekannte Taxifahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt den Stadtring Nordhorn in Richtung Stadtring Sundern. Zeitgleich befuhr ein Radfahrer die Carl-Bertelsmann Straße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Beinahezusammenstoß zwischen den Unfallbeteiligten. Der Radfahrer stürzte, als er den Angaben nach stark abbremste. Ein Zeuge kümmerte sich am Unfallort um den am Boden liegenden Fahrradfahrer. Weder der Fahrradfahrer noch der Taxifahrer meldeten sich anschließend bei der Polizei.

Die Polizei Gütersloh sucht die Unfallbeteiligten und weitere Zeugen. Der Taxifahrer soll zwischen 50 und 60 Jahre alt gewesen sein. Er hatte eine kräftige Statur, trug eine schmale Brille und hatte kurze graue Haare. Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

