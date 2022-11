Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Alsfeld

Alsfeld (ots)

Am Donnerstag (03.11.2022) kam es in der Zeit von 13.50 Uhr und 22.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Alsfeld. Ein geparkter grauer Seat Ateco wurde in der Schellengasse beschädigt. Die Fahrzeugführerin stellte ihr Fahrzeug im genannten Zeitraum auf dem Gelände einer Tankstelle ab. Als sie zum ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden im Heckbereich in Höhe von 2.000 Euro fest. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen, wurden die Beschädigungen durch ein anderes ein- oder ausparkendes Fahrzeug verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Angaben zu Person oder Fahrzeug zu machen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in /Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

