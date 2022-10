POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Einbruch in Vereinsgebäude scheitert.

Lippe (ots) - Die Abwesenheiten von Bewohnerinnen und Bewohnern in der Ferienzeit nutzten Wohnungseinbrecher in Oerlinghausen. In der Straße Obere Reihe in Lipperreihe versuchten Unbekannte zwischen dem 2. und. 10 Oktober, eine Terrassentür aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Auch im Ammernweg blieb es bei einem versuchten Einbruch. Bewohner stellten am Dienstag (12.10.2022) Einbruchsspuren an ihrem Haus fest, die zwischen ...

