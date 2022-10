Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Ein Einbruch und drei Versuche.

Lippe (ots)

Die Abwesenheiten von Bewohnerinnen und Bewohnern in der Ferienzeit nutzten Wohnungseinbrecher in Oerlinghausen.

In der Straße Obere Reihe in Lipperreihe versuchten Unbekannte zwischen dem 2. und. 10 Oktober, eine Terrassentür aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Auch im Ammernweg blieb es bei einem versuchten Einbruch. Bewohner stellten am Dienstag (12.10.2022) Einbruchsspuren an ihrem Haus fest, die zwischen dem 5. und 12. Oktober entstanden sein müssen.

Im Stukenbrocker Weg drangen Unbekannte zwischen dem 7. und 12. Oktober in ein Wohnhaus ein und beschädigten dabei ein Terrassentür. Was gestohlen wurde, ist bislang unklar. Im gleichen Zeitraum wurde auch in der Berliner Straße eine Terrassentür angegangen, hier gelangte jedoch niemand in das Haus.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

