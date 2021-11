Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Rote Ampel missachtet und Unfall verursacht - rund 9.000 EUR Sachschaden

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 21 Uhr an der Kreuzung Mannheimer Landstraße/ Mannheimer Straße. Ein 35-Jähriger Toyota-Fahrer befuhr die Mannheimer Landstraße in Fahrtrichtung B36, als er an der Kreuzung zur Mannheimer Straße das Rotlicht der dortigen Ampel missachtete und mit einer 67-Jährigen Opel-Fahrerin kollidierte, welche von der Mannheimer Straße nach links in die Mannheimer Landstraße abbiegen wollte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 9.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

