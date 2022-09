Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Wohnungsbrand in Gladbeck

Gladbeck (ots)

Am 02.09.2022 kam es gegen 15.45 Uhr in der Waldenburger Str. in Gladbeck zu einem Wohnungsbrand. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich vier Personen, eine Mutter mit ihren drei Kindern im Alter von ein bis neun Jahren, in der Wohnung. Bei dem Versuch den Brand zu löschen verletzte sich die 34-jährige Frau schwer und musste nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Kinder sowie die anderen Bewohner des Gebäudes blieben unverletzt.

Durch den Brand entstand ein erheblicher Sachschaden in der Wohnung, die vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Nach Abschluss der Lösch- und Lüftungsmaßnahmen wurde der Brandort der Polizei zwecks Brandursachenermittlung übergeben und die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten zurück in ihre Wohnungen.

Die Feuerwehr Gladbeck war mit insgesamt 12 Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften etwa eine Stunde dort im Einsatz. Unterstützt wurde sie von einem Rettungswagen der Feuerwehr Gelsenkirchen. (KK)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell