Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Eingeklemmte Person auf der B 224

Gladbeck (ots)

Am Dienstag, den 16.08. 2022 kam es gegen 11:17 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 224 in Höhe der Bohmertstaße, in Fahrtrichtung Essen. Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle wurde den Einsatzkräften der Feuerwehr Gladbeck von der Kreisleitstelle Recklinghausen mitgeteilt, dass der PKW, in dem sich die eingeklemmte Person befindet, brennen würde. Vor Ort stellte sich aber heraus, dass sich alle Personen vor dem Eintreffen der Feuwehr aus den verunfallten PKW`s selber befreien konnten. Ein PKW brannte im Bereich des Motorraums. Der Brand wurde vom Angriffstrupp mit dem Schnellangriff gelöscht. Anschließend wurden noch auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel aufgefangen. Die Personen, die am Unfallgeschehen beteiligt waren, wurden durch das Rettungsdienstperonal medizinsch versorgt. Eine Person wurde vorsorglich unter Begleitung des Notarztes mit einem RTW in eine Fachklinik transportiert. Die Maßnahmnen für die technische Hilfeleistung vor Ort dauerten ca. eine Stunde lang an und für diesen Zeitraum war die B 224 in Fahrtrichtung Essen vollständig gesperrt. Die Polizei hat die Unfallursachenermittlung aufgenommen. Bei dem Einsatz wurde die Feuerwehr Gladbeck vom Rettungsdienst der Feuerwehr Gelsenkirchen unterstützt. Ebenfalls geht ein Dank an die Ersthelfer des DRK Gladbeck, die zum Unfallzeitpunkt durch Zufall vor Ort waren.

