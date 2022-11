Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Vollendetes Haustürgeschäft - Zeugen gesucht

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichendiebstahl

Angenrod. Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-XU 41 eines roten Fiat 170 stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (01.11.) und Donnerstag (03.11.). In der Tatzeit war das Auto auf einem Parkplatz in der Straße "Zwischen den Wegen" abgestellt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Vollendetes Haustürgeschäft - Zeugen gesucht

Alsfeld. Ein Unbekannter gab sich am Donnerstagvormittag (03.11.) gegenüber einer Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Soldanstraße als Handwerker aus. Gegen 10.45 Uhr erklärte der Schwindler der Dame an der Haustür, dass er einen Reparaturauftrag für eine Abflussanlage im Keller des Hauses habe und bat sie, ihn dabei zu begleiten. Die Frau glaubte dem Mann und begab sich mit ihm in den Keller des Gebäudes. Zeitgleich betraten weitere Täter über eine geöffnete Terrassentür die Räumlichkeiten einer Wohnung und stahlen Schmuck sowie eine braune Lederhandtasche im Gesamtwert von circa 300 Euro. Noch bevor die Dame den Diebstahl bemerkte, flüchteten alle Täter in unbekannte Richtung. Einer der Männer kann als circa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, mit auffällig schlanker Statur, kurzen, dunkelblonden Haaren und osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue Jeans und eine blaue Softshelljacke. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

