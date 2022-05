POL-PDNR: Mehrere Diebstahlsdelikte in Urbach

Rheinbrohl, Hauptstraße (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, im Zeitraum zwischen 03 und 11 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter eine größere Menge Werkzeug von den Ladeflächen zweier Fahrzeuge. Die Pritschenwagen waren zum Tatzeitpunkt in der Hauptstraße in Rheinbrohl geparkt. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz Telefon: ...

