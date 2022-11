Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Hohenroda. Am Donnerstag (03.11.), gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Fahrer eines BMW aus Hohenroda die L 3172 von Heimboldshausen in Richtung Ransbach. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Fahrzeuge, die auf einem naheliegenden Firmenparkplatz abgestellt waren, wurden durch umherfliegende Fahrzeugteile erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 27.100 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Bad Hersfeld

