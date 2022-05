Polizei Mettmann

POL-ME: Unfallfahrer war betrunken: 56-jährige Düsseldorferin eingeklemmt und schwer verletzt - Heiligenhaus - 220527

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend (3. Mai 2022) hat in Heiligenhaus ein 52-jähriger Autofahrer aus Velbert im betrunkenen Zustand einen Unfall verursacht, bei dem 56-jährige Frau zwischen einem Auto und einer Hauswand eingeklemmt wurde. Die Düsseldorferin wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt.

Folgendes war nach dem Stand der derzeitigen Erkenntnisse geschehen:

Gegen 21:15 Uhr war ein 52-jähriger Velberter mit seinem VW Caddy laut Zeugenangaben mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien über die Velberter Straße in Richtung Velbert gefahren, als er auf Höhe einer Gaststätte an der Hausnummer 146 nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal sowie vermutlich ungebremst in das Heck eines dort abgestellten Fiat Spider stieß.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der Fiat wiederum frontal gegen die Fassade einer dortigen Gaststätte geschoben - leider sehr zum Leidwesen einer 56-jährigen Düsseldorferin, die sich dort gerade vor dem Eingangsbereich der Gaststätte aufhielt. So wurde die Frau zwischen der Fahrzeugfront und der Hauswand eingeklemmt.

Glücklicherweise wurden gleich mehrere Personen auf den Unfall aufmerksam. Sie leisteten Erste Hilfe und alarmierten Rettungskräfte, welche die schwer an den Beinen verletzte Frau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus brachten, wo sie zur stationären Behandlung aufgenommen wurde.

Die ebenfalls alarmierte Polizei stellte im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass der Fahrer des VW Caddy augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von rund 1,2 Promille (0,61 mg/l). Der Fahrer selbst machte keinerlei Angaben zum Unfallhergang und musste im Anschluss mit zur Polizeiwache, wo ihm zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem beschlagnahmten die Polizeibeamten den Führerschein des Mannes. Gegen ihn wurde auch eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Beide Autos wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Insgesamt beläuft sich der bei dem Unfall entstandene Sachschaden auf eine Summe von geschätzt über 40.000 Euro.

