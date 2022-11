POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Polizeipräsidium Osthessen

Vollbrand eines Einfamilienhauses

Hauneck - Am Freitag, den 04.11.2022 gegen 12:30 Uhr kam es zu einem Wohnhausbrand in der Straße Zum Stieg. Aus bislang unbekannter Ursache geriet zunächst die Dachgeschosswohnung des mehrstöckigen Wohnhauses in Brand. Das Feuer griff rasch auf die restlichen Gebäudeteile über, wobei das Dach letztendlich zusammenbrach. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Übergreifen auf benachbarte Häuser verhindern. Die Löscharbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Hausbewohner wurden nicht verletzt. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf rund 400.000 Euro. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde eine Einsatzkraft der Feuerwehr leicht verletzt und durch den Rettungdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

