Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall mit schwer verletzter Person

Nieheim (ots)

Am Freitag, 11.02.2022 gegen 18.00 h befuhr eine 32jähriger Fahrzeugführer mit seinem Renault Twingo die Kreisstraße 4 in Richtung Eversen. Auf winterglatter Fahrbahn kam er mit dem PKW nach links von der Fahrbahn ab und prallte noch im Graben befindlich gegen eine Ackerzufahrt. Daraufhin überschlug sich der PKW und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrzeug- führer konnte sich aus dem Fahrzeug befreien und wurde mittels eines RTW dem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Am Fahrzeug selbst entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme (1,5 Std.) musste die Kreisstraße vollständig gesperrt werden./Wo.

