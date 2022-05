Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrbahndecke eingestürzt - Panner Straße gesperrt - Velbert - 2205169

Mettmann (ots)

Aufgrund einer massiven Straßenunterspülung, die möglicherweise in Zusammenhang mit dem Hochwasser im vergangenen Jahr steht, ist am heutigen Samstag (28. Mai 2022) die Fahrbahndecke der Panner Straße in Velbert-Langenberg zum Teil eingestürzt.

Gegen 9 Uhr meldeten Zeugen ein großes Loch in der Fahrbahndecke auf Höhe der Hausnummer 3. Die Einsatzkräfte der Polizei sicherten die Gefahrenstelle bis zum Eintreffen der Technischen Betriebe Velbert, die eine dauerhafte Straßensperrung einrichteten. Die Panner Straße ist voraussichtlich für mehrere Tage im Abschnitt zwischen den Einmündungen Klippe und Hordtstraße komplett gesperrt. Die Geh- und Radwege sind auf beiden Seiten nicht von der Sperrung betroffen.

Der Abschnitt ist nach einer ersten Inaugenscheinnahme vermutlich mehre Meter tief über die komplette Breite der Fahrbahn unterspült worden. Am Vormittag kam es in dem Bereich zu massiven Verkehrsstörungen. Die Polizei bittet, den betroffenen Abschnitt in den kommenden Tagen zu umfahren.

