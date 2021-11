Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Lutzhorn - Polizei stoppt Fahrt unter Einfluss von Alkohol und Medikamenten

Bad Segeberg (ots)

Die starken Schlangenlinien und unsichere Fahrweise eines Hyundai veranlassten einen Verkehrsteilnehmer am Abend des 16. Novembers in Elmshorn dazu, gegen 21:00 Uhr die Polizei zu alarmieren. Der Hinweisgeber erkannte die potentielle Gefahr und sorgte mit Standortmeldungen dafür, dass eine entsandte Polizeistreife aus Barmstedt das beschriebene Fahrzeug in der Hauptstraße in Lutzhorn stoppen konnte.

Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle fiel den Beamten neben dem Atemalkoholgeruch des 56 Jahre alten Mannes aus Bad Bramstedt dessen unangemessen heitere Stimmung auf. Da sich neben dem Atemalkoholwert von über 0,2 Promille konkrete Hinweise auf eine Wechselwirkung mit verschreibungspflichtigen Medikamenten ergaben, wurde der Fahrer für weitere Untersuchungen zum Polizeirevier Elmshorn verbracht. Nachdem hier auch der Drogenvortest positiv auf Opiate ausfiel, wurde eine Blutprobe entnommen. Den Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

