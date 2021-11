Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Dammstücken - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots)

Am 15. November nahm die Polizei die Anzeige eines 82-jährigen Fahrzeugführers aus Henstedt-Ulzburg entgegen. Dieser gab an, dass sein blauer Golf auf dem Parkplatz Dammstücken vor der dortigen Drogerie, angefahren wurde und ein Schaden von etwa 3000 Euro verursacht worden ist. Linksseitig am Fahrzeug fanden sich entsprechende Unfallspuren. Der Verursacher hatte sich offenbar ohne seine Personalien zu hinterlassen entfernt, Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug liegen nicht vor. Die Tat ereignete sich bereits am vergangenen Freitag, den 12. November, gegen 12:30 Uhr.

Die Polizei Henstedt-Ulzburg bittet Zeugen der Verkehrsunfallflucht, sich unter 04193-99130 mit Ihnen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell