Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Seitenspiegel von Pkw gestohlen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (15.11.2021) ist es in der Schöneberger und in der Reichenberger Straße in Pinneberg zu Diebstählen von Außenspiegeln bzw. Spiegelgläsern von Pkw gekommen.

In der Reichenberger Straße entwendeten Unbekannte zwischen 19:00 und 06:00 Uhr beide Seitenspiegel von einer grauen Mercedes E-Klasse, die auf einem Anwohnerparkplatz in Höhe der Hausnummer 6 geparkt war.

Zwischen 19:30 und 12:00 Uhr wurden die Spiegelgläser eines in der Schöneberger Straße in Höhe der Hausnummer 14 geparkten Pkws gestohlen.

Das Polizeirevier Pinneberg bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell