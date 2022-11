POL-OH: Alleinunfall bei Neuenstein

Fulda (ots) - Verkehrsunfallflucht in Hünfeld Am Freitag, dem 04.11.2022, gegen 16:05 Uhr, kam es in der Großenbacher Straße in Hünfeld zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der bisher unbekannte Unfallverursacher fuhr hierbei hinter einem wendenden Audi A 3 entlang, touchierte diesen dabei und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Audi wurde an der hinteren Stoßstange leicht ...

