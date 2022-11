Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizeimeldungen aus Rotenburg, Bad Hersfeld und Fulda

Fulda (ots)

Geschädigtensuche nach vermeintlichem Verkehrsunfall in Alheim-Baumbach

Am Samstag, den 05.11.2022 fand in Ahlheim-Baumbach eine Veranstaltung statt. Im Bereich der Sterkelshäuser Straße parkten am rechten und linken Fahrbahnrand mehrere PKW. Ein Fahrer aus Bebra befuhr gegen 11.35 Uhr die Sterkelshäuser Strasse in Richtung B 83 und streifte vermutlich mit seinem PKW einen dort parkenden Außenspiegel eines geparkten Fahrzeuges. Der Fahrer überprüfte die geparkten Fahrzeuge umgehend auf Schäden - konnte jedoch selbst vor Ort keine Beschädigung feststellen. Der Fahrer zeigte den Sachverhalt anschließend bei der Polizeistation Rotenburg an. Mögliche Geschädigte können sich bei der Polizeistation Rotenburg unter der 06623 / 937-0 melden.

Diebstahl einer Geldbörse im Aldi-Markt in Bebra

Am Freitag, den 04.11.2022 gg. 11.50 Uhr befand sich eine 61-jährige Rotenburgerin im Aldi-Markt in der Bismarckstraße. Während des Einkaufes hatte sie ihre Handtasche mit Geldbörse in ihrem Einkaufswagen deponiert. Als sie ihren Einkauf bezahlen wollte, stellte sie den Verlust fest. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch Bank- und Versicherungskarten. Eine Absuche im Nahbereich des Marktes verlief negativ.

Um sich vor Taschendieben zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Die Handtasche gehört nicht unbeaufsichtigt in den Einkaufswagen. - Führen Sie an Bargeld oder Zahlungskarten nur das Notwendigste mit sich. - Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen. - Halten Sie Ihre Handtasche stets geschlossen und lassen diese nie unbeaufsichtigt. - Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper. - Bewahren Sie EC- oder Kreditkarten immer getrennt vom PIN auf.

(Berichterstatter: Bornkessel, PHK - PSt. Rotenburg)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Freitag, den 04.11.2022 um 12:16 Uhr befuhr die Besatzung eines Notarztfahrzeugs unter Zuhilfenahme der Sonder- und Wegerechte den Seilerweg in Richtung Innenstadt. Als der 52-jährige Fahrer mit dem Einsatzfahrzeug an mehreren geparkten PKW vorbeifuhr, kam ihnen ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in einem grauen Kombi entgegen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei das Einsatzfahrzeug darüber hinaus mit einem am Straßenrand stehenden Seat Leon eines 20-jährigen Mainzers zusammenstieß. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Fahrer des grauen Kombi entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld - Am Freitag, den 04.11.2022 um 13:30 Uhr beschädigte eine 68-Jährige aus Schwarzenborn mit ihrem Audi Q3 beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Homberger Straße einen neben ihr geparkten Ford Fiesta einer 28-jährigen Hersfelderin. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Verkehrsunfall

Breitenbach a. Herzberg - Am Freitag, den 04.11.2022 um 14:50 Uhr befuhr ein 55-Jähriger aus Lauterbach mit seinem Suzuki Vitara die Hauptstraße in Richtung Alsfeld. Als dieser beabsichtigte nach links in eine Seitenstraße abzubiegen, bemerkte dies ein 29-Jähriger aus Niederaula mit seinem Mazda zu spät und fuhr auf den Vorrausfahrenden auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Schenklengsfeld - Am Samstag, den 05.11.2022 um 02:55 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Jeep Renegade die Friedewalder Straße in Richtung Motzfeld. Hierbei kam der Fahrzeugführer aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn und kollidierte mit einem Baum. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend fußläufig von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Kirchheim - Am Samstag, den 05.11.2022 um 12:00 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Sattelzug den Parkplatz eines Tankstellengeländes in der Hauptstraße. Beim Rangieren kollidierte dieser mit einem hinter ihm befindlichen BMW X3 eines 52-jährigen Flensburgers. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5200 Euro.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld - Am Samstag, den 05.11.2022 gegen 20:15 Uhr befuhr ein 27-jähriger Hersfelder mit seinem BMW X3 die Bundesstraße 27 in Richtung Fulda und hielt an der LOMO-Kreuzung aufgrund der rotzeigenden Lichtzeichenanlage vorschriftsmäßig an. Ein 40-Jähriger aus Eiterfeld fuhr mit seinem VW Golf ebenfalls an die Kreuzung heran und prallte auf das Heck des BMW. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

(Berichterstatter: Polizeistation Bad Hersfeld, POK Huth)

Verkehrsunfall, 2 Leichtverletzte, 20.000 Euro Schaden

Zwei leichtverletzte Personen und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, dem 05.11.2022, um 18.20 Uhr auf der B 254, Großenlüder in Höhe der K 110 (Fuldaer Str.).

Eine 35-jährige Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis befuhr mit ihrem PKW, einem Renault Megane, die K 110 (Fuldaer Straße) in Großenlüder in Fahrtrichtung B 254. Dort wollte die 35-Jährige mit ihrem PKW auf die B 254 auffahren, übersah aber dabei einen auf der B 254 vorfahrtsberechtigt fahrenden PKW, Mercedes Benz 200, der in Fahrtrichtung Bad Salzschlirf unterwegs war. In der Folge kam es zu einem frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 35-jährige Unfallverursacherin und auch der Fahrer des Mercedes Benz, ein 63-jähriger Mann aus Bad Salzschlirf, hatten Glück im Unglück. Beide wurden nur leichtverletzt und vorsorglich durch jeweils einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Renault Megane und auch der Mercedes Benz wurden so stark beschädigt, dass diese durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden mussten. Die Unfallstelle musste für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 1 Std. voll gesperrt werden.

Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht! 17-jähriger Rollerfahrer leichtverletzt

Am Samstag, dem 05.11.2022, gg. 15.40 Uhr befuhr ein 17 jähriger junger Mann aus Fulda mit seinem Kleinkraftrad Roller, einer Peugeot Speedfight, in Fulda-Besges die Karrystraße in Fahrtrichtung B 254. Vor dem Rollerfahrer fuhr ein PKW mit Anhänger der mit Laub und Ästen beladen war.

Der Rollerfahrer, als auch der vorausfahrende PKW mit Anhänger bogen nach rechts auf die Anschlussstelle B 254 in Fahrtrichtung Fulda ab. Hierbei verlor der Anhänger teilweise Laub und Äste die auf die Fahrbahn fielen. Der 17-Jährige hatte keine Chance ausweichen, geriet ins Rutschen und stürzte im weiteren Verlauf mit seinem Kleinkraftrad zu Boden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

An seinem Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Der oder die unbekannte Fahrer/Fahrerin des PKW mit Anhänger fuhr in Fahrtrichtung Fulda weiter ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten bzw. Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661/105-0 zu melden.

(Berichterstatterin: Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

