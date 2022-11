Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bäckerei - Einbruch in Blumenladen - Einbruch in Einfamilienhaus - Kennzeichendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Bäckerei

Schlitz. Eine Bäckerei in der Bahnhofstraße wurde in der Nacht zu Freitag (04.11.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Schiebetür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurden sie vermutlich bei der Tatausführung gestört und ließen von der weiteren Tatbegehung ab. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Blumenladen

Schlitz. In einen Blumenladen in der Bahnhofstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (04.11.) ein. Durch Aufdrücken einer Zugangstür gelangten die Einbrecher in den Verkaufsraum. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Mücke. In ein Einfamilienhaus in der Königsberger Straße brachen Unbekannte ein, indem sie eine Terrassentür gewaltsam öffneten. Anschließend durchsuchten die Täter die Wohnräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unbekannt. Der Einbruch wurde am Sonntag (06.11.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell nicht bekannt. Es entstand außerdem Sachschaden von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-T 289 eines roten Dacia Logan entwendeten Unbekannte am Sonntag (06.11.). Zur Tatzeit, zwischen 14.30 Uhr und 23.15 Uhr, war das Auto auf einem Firmenparkplatz in der Liederbacher Straße abgestellt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

