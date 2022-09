Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Autoscheibe eingeworfen

Bürgel (ots)

Erneut wurde am Samstag die Seitenscheibe eines Fahrzeuges eingeworfen. Die Fahrzeugnutzerin hatte ihre Handtasche gut sichtbar auf dem Beifahrersitz ihres Pkws abgelegt und sich auf den nahegelegenen Friedhof in Bürgel begeben. Folgend schlug ein unbekannter Täter die Scheibe ein und entwendete die Tasche. Während am Fahrzeug Schaden in Höhe von ca.100 Euro verursacht wurde, fehlen der Dame nun sämtliche Hausschlüssel, persönliche Dokumente und Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei Saale-Holzland erbittet unter der Telefonnummer 036428640 sachdienliche Hinweise und warnt nochmals eindringlich davor, Wertsachen offen im Fahrzeug liegen zu lassen.

