LPI-J: Heckscheibe zerstört

Jena (ots) - In Eckolstädt, Im Unteren Dorf kam es in den Freitagabendstunden zwischen 20:00 Uhr - 23:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an Fahrzeugen. Hier wurde das geschlossene Hoftor durch Unbekannte geöffnet und ein Pkw der Marke: VW und ein Traktor, Marke: DEUTZ angegriffen. Am Pkw wurde die gesamte Bereifung zerstochen und der Lack rundum zerkratzt. Am Traktor wurde ein Reifen zerstochen. Dem 42-jährigen Geschädigten ist ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro ...

