Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sinnlose Zerstörung

Jena (ots)

In Eckolstädt, Im Unteren Dorf kam es in den Freitagabendstunden zwischen 20:00 Uhr - 23:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an Fahrzeugen. Hier wurde das geschlossene Hoftor durch Unbekannte geöffnet und ein Pkw der Marke: VW und ein Traktor, Marke: DEUTZ angegriffen. Am Pkw wurde die gesamte Bereifung zerstochen und der Lack rundum zerkratzt. Am Traktor wurde ein Reifen zerstochen. Dem 42-jährigen Geschädigten ist ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro entstanden.

Auch in Apolda, Heidenberg kam zu einer Sachbeschädigung von einer Kennzeichentafel. Im Tatzeitraum 23.09.2022, 23:00 Uhr - 24.09.2022, 08:40 Uhr demontierten Unbekannte an einem Pkw Nissan die Kennzeichentafel, zerbeulten diese mutwillig und warfen Sie anschließend in einen Mülleimer. Ein Gesamtschaden von ca. 50 Euro ist dadurch entstanden.

Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 03644/541-0 melden

