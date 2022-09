Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht - kein Kavaliersdelikt

Apolda (ots)

In Bad Sulza, Wunderwaldstraße kam am Samstag in der Zeit von 07:15 Uhr - 16:30 Uhr zu einer Unfallflucht. Eine 58-jährige Halterin eines Renault Clio stellte ihren Pkw auf den dortigen gebührenpflichtigen Parkplatz - unterhalb vom Hotel "ZUR THERME" ab. Als sie wieder zum Fahrzeug zurückkommt, stellt sie an der linken hinteren Fahrzeugseite einen größeren Lackschaden fest. Ohne eine Nachricht zu hinterlassen fuhr der Unfallverursacher in unbekannte Richtung davon. Ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro ist durch den Unfall entstanden.

Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 03644/541-0 melden

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell