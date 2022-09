Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Das Ende einer Beziehung

Weimar (ots)

Eine 22-jährige Frau aus Weimar hielt die Einsatzkräfte am Freitagabend auf Trab. Nachdem ihr Lebensgefährte sich kurz zuvor von ihr trennte, schloss sie sich in der Wohnung ein und warf mehrere Gegenstände aus dem Fenster. Zuvor attackierte sie ihre Mutter, welche sich in der Folge aus der Wohnung zurückzog. Die Frau konnte im Anschluss in der Wohnung aufgegriffen werden und der medizinischen Versorgung übergeben werden. Die Mutter wurde leicht verletzt, zudem entstand in der Wohnung Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell