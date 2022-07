POL-PDLD: Landau - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Lingenfeld (ots) - Am Dienstagnachmittag platzte an einem Pferdeanhänger auf der B9 bei Lingenfeld, in Fahrtrichtung Speyer, ein Reifen. Der Anhänger war mit einem Pferd beladen. Durch die 47-jährige Fahrerin des Gespanns wurde ein weiterer Pferdeanhänger organisiert. Anschließend wurde die B9 kurzeitig voll gesperrt und das Pferd problemlos umgeladen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Friedrich-Ebert-Straße 5 76726 Germersheim ...

mehr