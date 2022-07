Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: E-Bike-Fahrer flüchtig

Neustadt / Weinstraße (ots)

Wie der Polizei Edenkoben heute bekannt wurde, kam es am 02.07. (Samstag) gegen Mittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem mutmaßlichen E-Bike-Fahrer und einem 86-jährigen Wanderer aus Neustadt. Der Unfall ereignete sich auf einem Waldweg zwischen der Klausenthalhütte und dem sogenannten Bildbaum. An einer Abzweigung fuhr der Fahrradfahrer mit erhöhter Geschwindigkeit auf den 86-Jährigen und seine Wandergruppe zu. Der Neustädter musste ausweichen, rutschte vom Weg und stürzte mehrere Meter tief einen Hang hinunter. Hierbei zog er sich zahlreiche Verletzungen zu, die im Nachgang ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Radfahrer wollte sich zunächst entfernen, gab dann aber doch auf Nachdruck der Gruppe unvollständige Personalien an. Ob die angegebenen Daten korrekt sind, konnte bisher jedoch nicht bestätigt werden. Der Unfallverursacher wird als etwa 40 Jahre alt mit schwarzen, kurzen Haaren beschrieben. Er soll ein dunkles E-Bike mit Fronthalterung, möglicherweise für einen Fahrradkorb, genutzt habe. Zeugen, die weiterführende Angaben zum Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

