Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Glück im Unglück

Lingenfeld (ots)

Am Dienstagnachmittag platzte an einem Pferdeanhänger auf der B9 bei Lingenfeld, in Fahrtrichtung Speyer, ein Reifen. Der Anhänger war mit einem Pferd beladen. Durch die 47-jährige Fahrerin des Gespanns wurde ein weiterer Pferdeanhänger organisiert. Anschließend wurde die B9 kurzeitig voll gesperrt und das Pferd problemlos umgeladen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell