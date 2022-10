POL-EL: Nordhorn - Einsatz an der Aarninkstraße beendet

Bad Bentheim (ots) - Am Samstag zwischen 13.00 Uhr und 21.30 Uhr kam es in Schüttorf in der Quendorfer Straße zu einem Diebstahl. Dabei wurde durch unbekannte Täter ein vor der dortigen Sporthalle abgeschlossenes Herrenrad der Marke "Pegasus" entwendet. Der Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

