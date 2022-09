Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Einfluss von Betäubungsmitteln auf entwendetem Fahrrad unterwegs

Schifferstadt (ots)

Am 17.09.2022, gegen 01:40 Uhr, fiel in der Hauptstraße ein in großen Schlangenlinien fahrender Radfahrer auf. Der Radfahrer räumte in der folgenden Verkehrskontrolle den Konsum von Marihuana ein und zeigte sich deutlich unter dessen Einfluss. Zudem konnte ermittelt werden, dass der Radfahrer das mitgeführte Fahrrad zuvor am Hauptbahnhof Schifferstadt entwendet hatte. Weiterhin führte der Mann ein Handy mit sich, welches er selbst nicht entsperren konnte. Gegen den Radfahrer wird daher wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrraddiebstahl und Handydiebstahl ermittelt. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, und insbesondere Geschädigte eines Fahrraddiebstahles mit Tatort Bahnhof Schifferstadt werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

