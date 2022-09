POL-LB: Ehningen: Roller gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Am Montagabend, gegen 20.00 Uhr, kam es zwischen einer 43 Jahre alten Frau und einem 36-jährigen Mann, die sich gemeinsam in der Wohnung der Frau in der Batschkaer Straße in Sindelfingen aufhielten, zu einem Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde der Mann gewalttätig, beleidigte die 43-Jährige und bedrohte sie mit einem Küchenmesser. Als ...

mehr