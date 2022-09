POL-LB: Oberriexingen: Mülleimerbrand sorgt für nächtlichen Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachen am Sonntag zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Stresemannstraße im Ludwigsburger Norden ein. Die Einbrecher hebelten vermutlich die gekippte Balkontür auf und erreichten so das Schlafzimmer. Dieses wurde auch durchwühlt. Mutmaßlich wurden die Unbekannten gestört, als die Bewohnerin des Hauses ...

mehr